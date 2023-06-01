マジョルカのプリメーラ最多得点記録保持者であるコソボ代表FWヴェダト・ムリキが、古巣フェネルバフチェへの移籍に迫っているようだ。現在32歳となる194センチメートルの大型ストライカーのムリキ。2022年1月に加入したマジョルカではすぐさま前線の主軸を担うと、今季はキャリアハイとなる23ゴールを記録。結局、“プリメーラ”（スペイン1部）での通算ゴール数を「57」に伸ばしたベテランストライカーは、元カメルーン代表F