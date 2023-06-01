アトレティコ・マドリードが、マンチェスター・シティのオランダ代表MFタイアニ・ラインデルスへの関心を強めているようだ。イギリスメディア『デイリー・メール』が報じている。現在27歳のラインデルスは2017−18シーズンに母国のズヴォレでプロデビューを飾り、AZやRKCヴァールヴァイクを経て、2023年夏にミランへ完全移籍で加入した。初年度から中盤の主軸として活躍し、昨年夏にマンチェスター・シティへのステップアップ