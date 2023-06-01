【モデルプレス＝2026/05/31】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が、7月23日に1st写真集（宝島社）を発売することが決定した。 同グループメンバーのソロ写真集出版は今回が初となる。【写真】紅白出場アイドル、色っぽ水着姿https://mdpr.jp/news/detail/4765503◆村川緋杏1st写真集決定沖縄で行われたロケでは、普段のアイドルのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。夕