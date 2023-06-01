◆欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝パリＳＧ１―１（ＰＫ４―３）アーセナル（３０日、ハンガリー・プスカシュ・アレーナ）パリＳＧがＰＫ戦を制し、史上９クラブ目の大会２連覇を達成した。先制はアーセナル。前半６分、左サイドを抜け出したＦＷハバーツが角度のないところから左足で豪快に決めてリードを奪った。一方のパリＳＧは前半４３分、ＤＦメンデスの左サイドからのクロスがこぼれたところを、ＭＦファビア