【ブダペスト共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ブダペストで決勝が行われ、パリ・サンジェルマン（フランス）がアーセナル（イングランド）を下して2連覇を果たした。1―1からのPK戦を4―3で制した。