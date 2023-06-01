愛知県岡崎市で、パトカーが追跡していた原付バイクが乗用車と衝突しました。双方にけがはありませんでしたが、バイクの運転手は逃走しています。 30日午後6時45分頃、岡崎市羽根町で、不審車両の通報を受け巡回していたパトカーが、ヘルメットをかぶらず2人乗りをしていた原付バイクを見つけました。 パトカーがサイレンを鳴らさず、赤色灯をつけておよそ300メートル追跡したところ、原付バイクは交