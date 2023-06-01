お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が30日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。一番好きな食べ物を明かした。今回は「不二家が大好きなら何でもわかる不二家王決定戦、知らんけど」と題して放送され、かまいたちらは不二家本社を訪れた。最初に行われたゲームは「不二家商品名クイズ」。順番が回ってきた山内は「これいっときます。大好き大好き」と手にしたのは桃が描かれ