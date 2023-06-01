地元放送局が報道米大リーグのホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手を右太もも裏の損傷により10日間の負傷者リスト（IL）に入れた。前日の本拠地タイガース戦で全力疾走した際に痛めて途中交代。地元放送局によると4〜6週間の欠場が見込まれるという。日本の深夜に届いた悲報に、嘆きの声が相次いだ。村上にアクシデントが起きたのは3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、全力疾走。一塁はセーフとなったも