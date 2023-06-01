愛知県小牧市で、パトカーが追跡していた乗用車が、路上に駐車していた軽乗用車に衝突して逃走しました。 30日午後5時40分ごろ、小牧市下小針中島の交差点で、信号無視をした乗用車を巡回中のパトカーが見つけ追跡しました。 パトカーが停止を求めましたが、乗用車は700メートルほど逃走を続け、その後、近くの路上で駐車していた軽乗用車に前から衝突した後、そのまま走り去りました。 軽乗用車に運転