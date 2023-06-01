PSGとアーセナルがCL決勝で激突UEFAチャンピオンズリーグの決勝戦が現地時間5月30日に行われ、ハンガリーのプシュカーシュ・アレーナでパリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦。120分間の死闘、PK戦の末にPSGがCL連覇を達成した。昨季CLを制覇したPSGは、今季のリーグフェーズで11位フィニッシュとなり、プレーオフから勝ち上がってきた。準々決勝ではバイエルン・ミュンヘンとの激戦を制して決勝に駒を進めた。一方の