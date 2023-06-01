「嵐」が、３１日にグループ活動を終了する。同日午後６時から東京ドームで、全国ツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演）の最終公演を開催し、約２６年半の活動に幕を下ろす。嵐の軌跡を振り返る連載「嵐メモリアル」で、読者から募集した「嵐の好きな曲」ベスト１０や、ファンからの“嵐愛”あふれる惜別と感謝のメッセージを紹介する。スポーツ報知が募集した嵐へのファンからのメッセージは３２０件が寄