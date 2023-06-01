「嵐」が、３１日にグループ活動を終了する。同日午後６時から東京ドームで、全国ツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演）の最終公演を開催し、約２６年半の活動に幕を下ろす。平成、令和の音楽シーンを席巻し、幅広い世代に愛された国民的グループ・嵐が、活動最終日を迎える。３１日の東京ドーム公演は、生配信を実施。開演３時間前の午後３時からは特別映像の配信も予告されている。ファンクラブ以外の人