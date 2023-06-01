◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦神戸５―０鹿島（３０日・ノエスタ）東西の同一順位が対決する「プレーオフラウンド」の第１戦８試合が西地区クラブのホームで行われ、東の１位・鹿島、西の１位・神戸による“優勝決定戦”は神戸が５―０で先勝した。元日本代表ＦＷ大迫勇也（３６）がＪリーグ公式戦で自身初となるハットトリックをマークし、特別大会制覇に王手をかけた。東のホーム開催と