リヴァプールを解任されたアルネ・スロット氏だが、早くもビッグクラブ行きの噂が浮上しているようだ。現在47歳のスロット氏は、2024年夏にフェイエノールトからリヴァプールの指揮官に就任。ユルゲン・クロップ前監督も後を引き継ぐと、就任1年目にしてプレミアリーグを制覇。クラブに5シーズンぶり通算20回目のリーグタイトルをもたらした。だが、さらなる躍進を目指した就任2年目の今季は、フロリアン・ヴィルツやアレク