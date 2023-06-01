ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督がFWネイマールのコンディションについて言及した。30日、ブラジルメディア『グローボ』が同指揮官のコメントを伝えている。現在34歳のネイマールは、2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたものの、FIFAワールドカップ2026に臨むブラジル代表のメンバー26名に選出。近年は度重なる負傷に悩まされ、コンディションも不安視されていたが、自身4度目のワールドカップへ出場