ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2021年【モスクワ共同】ウクライナ南部ザポリージャ原発を占拠するロシア当局は30日、同原発6号機のタービン建屋近くに同日、ウクライナ軍の無人機攻撃があり、建屋の壁が損傷したと発表した。負傷者や重大な被害はなかったとしている。当局によると、攻撃後も原発の全てのシステムが正常に稼働を続けており、敷地内の放射線量に異常はないという。