◇ア・リーグブルージェイズ6―5オリオールズ（2026年5月29日ボルティモア）ブルージェイズ・岡本の2試合ぶりの一発が逆転劇への号砲となった。0―5の7回無死一塁で12号2ラン。ロジャーズの初球92・7マイル（約149キロ）の高め速球を左越えへ運んだ。ここから反撃に転じ、4連勝で勝率を4月4日以来の5割に戻した。20打席ぶりの安打を放った24日のパイレーツ戦以降、状態は上向き。豪快なアーチで勢いをもたらし「一本出