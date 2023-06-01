◇ア・リーグホワイトソックス4―3タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックス・西田はメジャー5試合目で初打点をマークした。1点を追う9回1死一、三塁で三塁側にバント。一塁への送球を見ながらスタートした三塁走者が生還した。一塁側に転がしたかったが、配球が外にしか来ないと予想して、三塁方向に転がしたという。貴重な同点スクイズが逆転勝ちにつながり「（三塁走者の）凄い好走塁に助けられた。打点