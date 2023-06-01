◇ア・リーグホワイトソックス4―3タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上が、思わぬアクシデントに見舞われた。3回の第2打席。1死一塁からの二ゴロで、必死で一塁へ駆け込み併殺を免れた直後に右太腿をさするしぐさを見せた。監督、トレーナーが駆けつけ、本拠地の観客席は騒然。ベンチに退き、球団から「右太腿裏の張り」と発表があった。試合は延長10回の末に逆転サヨナラ勝ちしたが、ウィル・ベナ