◇ナ・リーグドジャース4―2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は29日（日本時間30日）、フィリーズ戦で2試合連発の10号ソロを放つなど、今季4度目の3安打で6連勝に貢献した。2桁本塁打は6年連続で、8度目は松井秀喜を抜いて日本選手で単独最多。またイチロー、松井に続き、日本選手3人目となるメジャー通算700打点も達成した。打球がフェンスを越えるのを見届けると、大谷は自軍ブ