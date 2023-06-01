全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 2 - 1 [ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第7日がフランス パリで行われ、女子ダブルス2回戦で、ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴と第16シードのウ ファンシエン / 穂積 絵莉が対戦した。 第1