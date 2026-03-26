全仏オープン 大会期間：2026年5月27日～2026年6月4日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ウルリッケ エイケリ / ルカス ミードラー] 1 - 2 [アンナ ダニリナ / JJトレーシー] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第7日がフランス パリで行われ、混合ダブルス2回戦で、ウルリッケ エイケリ / ルカス ミードラーと第7シ