◇ナ・リーグカブス5―6カージナルス（2026年5月29日セントルイス）カブスの今永は3本塁打を浴びて、5回1/3を5安打5失点で自身4連敗となる6敗目を喫した。味方が初回に奪った3点をすぐに吐き出すなど、良いところなく降板した。直近3試合で20失点。「今までできていたことができなかったから打たれているのではなく、できないことをできるようにしないと、同じ状況が続いていく」と危機感を募らせた。鈴木は今月初の3