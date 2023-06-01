阪神・下村がシート打撃登板から一夜明けた30日、SGL尼崎でキャッチボール、ポール間ダッシュなどを行った。24年4月の右肘トミー・ジョン手術からの復活を期し、22日のファーム・リーグ、オリックス戦で実戦デビュー。中6日をあけて54球を投じた右腕について藤川監督は「きっちり回復すれば、来週また3イニング。45球から50球ぐらいまででゲーム登板できれば」と今後のプランを明かした。