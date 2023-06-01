◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）強風も、苦手意識も関係ない。強い打球を遠くに飛ばすだけ。22年の交流戦で3試合2本塁打を記録したZOZOマリンで、阪神・佐藤輝が再び本領を発揮した。初回2死から唐川の内角高め147キロをコンパクトに叩いた。「いい準備をして、打席に入ることができた。追い込まれていたけど、いいスイングができたと思う。いい感触でした」振り回さなくても、それだけでボールは