阪神・岡留がSGL尼崎で行われた2軍残留練習で、シート打撃に登板した。打者のべ6人（町田、戸井、アルナエス）に対して安打性2本、三振は2つ奪った。昨年10月17日のフェニックスリーグ・楽天戦（日向）以来、バッターに対して投球。今季初の1軍登板に向け、一つステップを踏んだ。
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