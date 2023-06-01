◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）▼試合前練習中に森下に声掛け打席での考え方が、少しでも楽になればと。それが本人にとってどうだったのかはわかりませんけど、いい形で打ってくれましたね。▼ミスしても前を向けミスをしても、それをまた糧として、この後の野球人生につなげていけばいい。チームが勝つことが最後にできれば（いい）。森下選手もその後に攻めていける。その後に攻めていく姿勢