◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）1096日ぶりに、交流戦で勝った。阪神先発・村上は7回1/3を7安打3失点にまとめ、今季4勝目。交流戦は23年5月30日西武戦での勝利を最後に4連敗中だったが、ようやく負の連鎖を断ち切った。「最後は、ザキ（岩崎）さんに助けられましたし、ドリスも抑えてくれて勝てたんで。そこらへんは、やっぱり感謝したいなと思います」粘り強く試合をつくり、白星をつかみ取った。