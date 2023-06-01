阪神・藤川監督はこの日、福島を2軍に降格させた理由を説明した。「7番・DH」で先発起用した前日29日のロッテ戦の7回、一塁走者としてヒットエンドランのサインを見落とした。「サインミスは）一度、二度じゃない。外野でも選手と交錯しそうになったりというケースもあった」と虎将。猪突猛進のプレーにきゅうを据えつつ、「この経験を生かして」とミスを糧とした成長に期待した。代わって、島田が今季初昇格した。