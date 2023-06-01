◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神・熊谷は28日の日本ハム戦から3試合続けて先発ショートを任された。3回1死から一塁前へのバント安打で出塁し、森下の勝ち越し2ランを、お膳立て。堅実な守備で村上をもり立てていたが、4―3の8回1死から山口のゴロを失策し、一打逆転のピンチを招いた。「村上には迷惑をかけた」と反省しつつ、9回はゴロ2つと飛球をさばいてゲームセット。「気持ちを切り替えた