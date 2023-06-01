◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神のドリスが2試合続けて1点差の9回を任され、3者凡退で斬った。井上と代打・ソトを遊ゴロ、小川を遊飛に料理し、ナインとハイタッチ。「1点もあげられない中で、一つ一つ丁寧にと思って、自分の持ち球を全部使った」と振り返った。気迫の今季8セーブ目にも表情を崩すことはなく、「自分のコントロールしたい球がしっかりと試合で出せている」と頼もしかった。