◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神・立石は「6番・三塁」でフル出場するも、3打数無安打1四球で、2戦連続の安打は生まれなかった。ただ、2回の左飛、4回の中飛はともにフェンス際まで飛ばしており、逆風でなければスタンドインしていた打球。「行ってくれ、と思ったけど、パワーが足りなかった」と苦笑いで振り返った。自身のバットを貸した森下が2本塁打。“幸運のアイテム”の持ち主は「使って