◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）これぞ、火消しと言える快投だった。阪神の岩崎が、4―3の8回1死一、二塁から2番手登板。後続2人をともに空振り三振に仕留め、食い下がるロッテ打線に引導を渡した。「抑えられたらいいなと思っていました」“らしく”平然と振り返ったが、一打同点の場面で最高のパフォーマンスを発揮した。ポランコ、安田を、いずれも内角高めの直球で黙らせた。「スライダーもう