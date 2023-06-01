30日午前、愛知県豊川市にある公園の駐車場で2歳の男の子が82歳の男が運転する車に、はねられ死亡しました。警察によりますと、30日午前9時前、豊川市にある赤塚山公園の駐車場で、豊川市の武原絹ちゃん（2）が軽自動車にはねられました。絹ちゃんは病院へ搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、軽自動車を運転していた渡部佑一容疑者（82）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しましたが、調べに対し「間違いあ