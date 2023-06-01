名古屋市でマイクロバスにはねられ、男女2人が死亡したひき逃げ事件で、逮捕された男が、勤務先から中型バスの運転を控えるよう指示されていたことが分かりました。酒井照也容疑者（85）は29日午後5時半過ぎ、名古屋市南区の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにもかかわらず、逃げた疑いで逮捕されました。酒井容疑者は20年以上前からスイミングスクールの送迎バスを運転していましたが、1年ほ