◆米大リーグホワイトソックス―タイガース（３０日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）ホワイトソックスは３０日（日本時間３１日）、村上宗隆内野手（２６）が１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。前日２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を負傷し、途中交代。ベナブル監督は数週間離脱する見込みであることを明かしていた。昨年までヤクルトでプレーした