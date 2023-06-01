きのう、東京・足立の花火が3年ぶりに開催され、集まった多くの人を魅了しました。【写真を見る】東京・足立の花火 3年ぶりに開催1時間に約1万3000発“超高密度”絶好の花火日和に恵まれきのう夜、東京・足立区の荒川河川敷で、3年ぶりとなる足立の花火が開催されました。天候不良で2年連続の中止を余儀なくされていましたが、今年は絶好の花火日和に恵まれました。見どころは、1時間におよそ1万3000発が打ち上がる、超高