「アジア安全保障会議」が開かれているシンガポールを訪問中の小泉防衛大臣は30日、アメリカのヘグセス国防長官と会談しました。会談で小泉大臣とヘグセス長官は、迎撃ミサイル「SM−3ブロック?A」や空対空ミサイル「AMRAAM」などの共同開発・生産を加速させることで一致しました。また、中国を含む地域情勢を巡っては、日米が揺るぎない姿を示しつつ、冷静かつ毅然（きぜん）と対応していくことなどを確認しました。そして、オー