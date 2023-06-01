兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男が最後に確認された橋の周辺を数日間にわたりうろついていた可能性があることがわかりました。これはJNNが入手した防犯カメラの映像です。緑っぽいシャツに黒地に白いラインの入ったズボン姿で歩く人物。兵庫県警が殺人の疑いで公開手配中の大山賢二容疑者（42）とみられます。大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれて