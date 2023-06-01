JR仙巌園駅近くで発生した人身事故の影響で、鹿児島本線の鹿児島中央と鹿児島の間と日豊本線の鹿児島の国分の間は午後10時前から運転を見合わせていましたが、午後11時12分に運転を再開しました。 ただ一部の区間で遅れが出ています。この影響でおよそ500人に影響が出ました。 この事故はJR日豊本線の仙巌園駅近くで、鹿児島中央駅発・国分駅行きの2両編成の上り列車が男性をはねたものです。 男性は病院に運ばれましたが、