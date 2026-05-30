どんな相手であっても、どんな環境であっても、大舞台につなげられることを誰よりも証明してきた男が中東・欧州での豊富な経験を引っさげ、34歳で2度目のW杯に挑む。日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)がキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(31日、国立)の前日練習後、報道陣の取材に対応。「チームで充実したシーズンを送れたのが大きかったし、最後は3位が確定してコンディション調整を入れてもらいながらいい状態で