モンテディオ山形が30日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、レジェンドマッチに向けて俳優・中山夢歩さん(47)のメッセージ動画を公開した。クラブは前身の「NEC山形」から「モンテディオ山形」に改称して30周年を記念し、31日にNDソフトスタジアム山形でレジェンドマッチを開催する。それぞれの時代を彩った名選手たちが参加予定リストに名を連ねる中、中山さんは“サプライズ”でメンバー入りを果たした。東京都出身の中山さ