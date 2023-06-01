元ＴＢＳでパリ在住のフリーアナウンサー・雨宮塔子（５５）が３０日、ＳＮＳを更新。１０年前に別れた元夫との良好な関係をつづった。「連日最高気温が３０℃超えのパリ歴史あるパリのアパルトマンにはクーラーが備わっていないことが多く、我が家も御多分に漏れず暑さを凌ぐ工夫をしなければ７，８月が思いやられます」とパリの暑さについて投稿。「いまのところ、冷房の効いたところでなるべく長居するか、アオキ