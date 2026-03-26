バッグや帽子を上にどんどん掛けていたら、クローゼット内が気づけばカオス状態に。取り出すたびに他のバッグまで崩れてしまい、見た目も使い勝手もいまひとつでした。そんな収納環境を変えてくれたのが、【ダイソー】の「収納ハンガー」。想像以上に使いやすく、「もっと早く知りたかった……！」と思った便利アイテムをレポートします。 360度回転でバッグが取り出しやすい！ 【ダイソー