◆テニス▽全仏オープン第７日（３０日、フランス・パリ）女子シングルス３回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、区切りの４大大会１００試合目を、大会自身最高の１６強入りで飾った。１８歳の新星で、同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）に７−６、６−７、６−４の３時間に迫る接戦を制した。４回戦では、世界女王のサバレンカ（ベラルーシ出身）と対戦する。２０１６年初出場か