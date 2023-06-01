ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手（26）を負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。村上は29日（同30日）のタイガース戦の3回1死一塁で、二ゴロを打った際に併殺を免れようと力走。一塁を駆け抜けてセーフとなったものの、右太腿裏を押さえて顔をしかめた。代走が送られて途中交代となり、球団は「右太腿裏の張り」と発表。ベナブル監督は「数週間は離脱すると思う」と話していた。この日、村上は報道