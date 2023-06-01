【グレムリン Hide＆Seek かくれんぼフィギュア】 6月上旬 発売予定 価格：1回400円 ギズモ？（お耳でかくれんぼ） タカラトミーアーツは、ガチャ商品「グレムリン Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」を6月上旬に発売する。価格は1回400円。 ガチャ「Hide＆Seek」シリーズに「グレムリン」が登場。自分の耳や3Dメガネ、箱にかくれている「ギズモ」と、チキ