【PEANUTS リラクシングバスタイム】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「PEANUTS リラクシングバスタイム」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、PEANUTSのキャラクターたちがバスタイムを楽しんでいる姿をフィギュア化したもの。チャーリー・ブラウンとスヌーピーがバスタブでリラッ