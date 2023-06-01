【肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年4月中旬 価格：1回500円 サイズ：高さ約50mm 【肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.2】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年5月上旬 価格：1回500円