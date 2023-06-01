【METAL BUILD 仮面ライダーアークワン】 発売日、価格未定 「METAL BUILD」シリーズで展開される「仮面ライダー」シリーズに、新たに「仮面ライダーアークワン」がラインナップされることが魂ネイションズの公式Xにて発表された。その試作品が早くもTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。 「METAL BUILD 仮面ライダーアークワン」